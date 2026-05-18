En la Villa de Esperanzas se incendia vehículo en exterior de una primaria

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Un vehículo propiedad de la maestra María de los Ángeles se incendió en el exterior de la Escuela Primaria "Apolonio M. Avilés", generando alarma entre docentes y vecinos de la comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, un posible corto circuito habría provocado el siniestro. Ante la emergencia, compañeros docentes se movilizaron de inmediato para apoyar a la afectada y tratar de controlar las llamas mientras llegaban los cuerpos de auxilio.

El incendio se registró en el exterior de la Escuela Primaria Apolonio M. Avilés, generando preocupación en la comunidad.

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de los elementos de bomberos, quienes acudieron rápidamente al lugar. Los brigadistas Daniel Guerrero y Juanita Camacho encabezaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propagara hacia otras áreas o vehículos que se encontraban cerca del incendio.

Docentes y vecinos actuaron rápidamente para controlar el fuego mientras llegaban los bomberos.

La camioneta Captiva, resultó con daños en el cofre, motor, cableado, así como también en la batería y cubre polvos, sin que resultaran personas heridas tras estos hechos.

La camioneta Captiva sufrió daños significativos, pero no hubo personas heridas.