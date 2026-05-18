Evita PC amputación por argolla encarnada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la comunidad de Minas de Barroterán se registró un incidente que requirió la intervención de socorristas de Protección Civil, quienes atendieron a un ciudadano con una argolla incrustada en el dedo meñique de la mano izquierda.

La persona afectada fue identificada como José Antonio N, de 32 años de edad, quien actualmente se encuentra internado en el Centro de Rehabilitación "Yireh" de este mineral. El personal del lugar solicitó apoyo luego de que el paciente presentara dolor e inflamación en la zona afectada.

Detalles confirmados

Los socorristas emplearon diversas herramientas para lograr la extracción de la argolla, la cual había dejado un orificio en el dedo del ciudadano. La maniobra se realizó con cuidado para evitar mayores complicaciones y se logró liberar la extremidad.

Acciones de la autoridad

Tras la atención inicial, los elementos de Protección Civil recomendaron al ciudadano acudir al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para una valoración médica inmediata, con el fin de descartar posibles daños mayores o infecciones derivadas de la lesión.

El caso refleja la importancia de contar con personal capacitado en emergencias dentro de las comunidades, ya que su pronta intervención permitió atender de manera adecuada una situación que pudo haber derivado en consecuencias más graves para la salud del afectado.