Ema García pierde su hogar en incendio en Frontera: comunidad se une para ayudar

FRONTERA, COAHUILA.- Una escena de profundo desconsuelo vivió la señora Ema García Machuca al volver este lunes a lo que alguna vez fue su hogar. A sus 83 años, caminó lentamente entre los restos humeantes sobre la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Occidental, tratando de entender cómo un incendio ocurrido la tarde del domingo redujo a cenizas el patrimonio que construyó durante toda su vida.

Sin más compañía que su propio dolor, la mujer observó cómo cada rincón que antes le daba seguridad quedó convertido en escombros.

El incendio que consumió la casa de Ema García fue provocado por una 'cebollita' lanzada por menores.

El siniestro habría sido provocado por una "cebollita" lanzada por unos menores, cuyos padres, según se informó, sostendrían este mismo día una reunión con la afectada y con su hermano para buscar un acuerdo ante el Ministerio Público que le permita enfrentar la pérdida.

Ema, quien vivía sola, compartió que su mayor angustia es no tener un espacio propio donde quedarse mientras se realizan las reparaciones. "Yo quiero que me paguen un cuartito en renta mientras arreglan mi casa, no quiero estar de arrimada con un hermano o una hermana. Yo no hablo con nadie, no sé por qué hicieron esto. Yo andaba en casa de una amiga desde temprano; cuando llegué ya estaban las llamas grandes y solo me hice a un lado al ver a toda la gente", expresó.

La comunidad de Frontera se organiza para brindar apoyo a Ema García tras la tragedia.

Ante la gravedad de la situación, vecinos y allegados han solicitado el apoyo de la comunidad. Quienes deseen brindar alimentos, ropa, calzado o algún aporte económico pueden acudir a la calle Occidental, entre 16 de Septiembre y Américas Unidas, número 914, donde la señora Ema permanecerá temporalmente.

La alcaldesa de Frontera asegura que el DIF brindará apoyo a Ema García en su difícil situación.

Por su parte la alcaldesa de Frontera mencionó que se le dará todo el apoyo posible por parte del DIF Frontera con el fin de que pueda salir de esta situación.