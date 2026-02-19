Joven denuncia acoso a plena luz del día en calle principal de Allende

Allende, Coah. — Una joven denunció públicamente haber sido víctima de acoso mientras caminaba de regreso del gimnasio por la calle principal del municipio, en un hecho ocurrido a plena luz del día y en una zona de constante tránsito vehicular y peatonal.

De acuerdo con su testimonio, un hombre descendió de su vehículo con el pretexto de verla "mejor" y comenzó a lanzarle comentarios ofensivos y de carácter sexual.

Al percatarse de que ella intentaba grabarlo, el sujeto se bajó nuevamente del automóvil y presuntamente intentó intimidarla, acercándose de manera agresiva, para después retirarse en reversa y huir del lugar.

La afectada expresó su indignación al señalar que no conoce al individuo y que situaciones como esta reflejan la inseguridad que enfrentan las mujeres incluso en espacios públicos y concurridos.

Afirmó que no retirará su denuncia pública, con el objetivo de visibilizar el problema y evitar que otras mujeres sean víctimas de conductas similares.

La joven relató que un hombre la acosó mientras caminaba por la calle principal de Allende.

El incidente ocurrió en pleno día, en una zona con alto tránsito de personas y vehículos.

La afectada busca visibilizar el problema del acoso y la inseguridad que enfrentan las mujeres.