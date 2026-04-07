Incendio en forraje moviliza a Bomberos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El incendio de pacas de forraje en una traila generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera federal 30, casi a la altura del Aeropuerto Internacional "Venustiano Carranza", siendo controlada la situación por Bomberos Frontera.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, bajo el mando del director Abraham Palacios Cedillo, acudieron de inmediato al lugar para sofocar el siniestro, logrando controlar la situación antes de que el fuego se propagara a otras áreas o provocara daños mayores.

La coordinación con Seguridad Pública Municipal quedó de manifiesto al implementarse un cierre parcial de la circulación de poniente a oriente, con el objetivo de evitar accidentes. Durante las maniobras, se habilitó un tramo de la vialidad en doble sentido para permitir el flujo vehicular de manera controlada.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que la fricción en las balatas de la unidad pudo haber generado el chispazo que originó el incendio, el cual rápidamente se extendió debido a la naturaleza altamente inflamable del forraje. El propietario de la unidad, identificado como Rolando, provenía de San Buenaventura y se dirigía hacia Ciudad Frontera.

Finalmente, se destacó que la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia obedece a las políticas de atención inmediata impulsadas por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, reforzando la capacidad de reacción ante este tipo de incidentes y garantizando la seguridad de la población.