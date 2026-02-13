Protección Civil intensifica revisiones tras incendio en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Autoridades de Protección Civil en Frontera intensificaron las revisiones de 25 cartoneras y yonkes del municipio, luego de que el pasado fin de semana se registrara un incendio en un establecimiento ubicado sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo, informó que gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos el siniestro fue controlado antes de que se propagara, evitando daños mayores en la zona.

Explicó que actualmente se realizan recorridos constantes en este tipo de negocios para detectar riesgos y prevenir incidentes de gran magnitud. "Se han detectado desviaciones que ya se están corrigiendo; además estamos sugiriendo que cuenten con tomas de agua y bombas para que puedan actuar de inmediato en caso de incendio mientras llegan las unidades de emergencia", señaló.

El funcionario detalló que en el municipio existen alrededor de 25 establecimientos entre yonkes y cartoneras, donde algunas prácticas como la quema de cobre o el corte de lámina para extraer piezas pueden representar un riesgo elevado de incendio, como ocurrió recientemente.

Finalmente, destacó que estas acciones buscan reforzar la seguridad y reducir peligros tanto para los trabajadores como para los habitantes cercanos, mediante la prevención y la correcta aplicación de medidas de protección civil.