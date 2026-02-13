Mensaje del obispo Hilario González Ortega por el Día del Amor y la Amistad

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González Ortega, hizo un llamado a la población para que este fin de semana, con motivo del Día del Amor y la Amistad, las celebraciones se vivan desde lo más profundo del corazón y como un valor genuinamente humano.

El líder religioso señaló que, para quienes profesan la fe, el amor tiene además un fundamento espiritual, al recordar que es un valor esencial que fortalece las relaciones humanas y la convivencia social.

Durante su mensaje, indicó que actualmente la palabra "amor" se utiliza de manera frecuente en distintos sectores con fines comerciales, lo que puede desvirtuar su significado original como valor humano y cristiano, basado en el amor al prójimo y en la vivencia auténtica de los sentimientos.

"Cuando no se vive desde lo profundo, desde la interioridad, y se queda solo en la apariencia, el amor se desgasta y puede perder su valor o significado, sobre todo cuando se reduce a la moda de regalar cosas que no siempre van acorde con el verdadero sentimiento humano", expresó.

Finalmente, invitó a las familias y parejas a reflexionar sobre el sentido real de esta fecha, privilegiando los gestos sinceros, la cercanía y el respeto mutuo por encima del consumismo, con el fin de fortalecer los lazos personales y comunitarios.