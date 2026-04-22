Carlos Villarreal da inicio a los Juegos Regionales en Monclova

Con la participación de adultos mayores de la Región Centro Desierto, los alcaldes de Monclova y Frontera, Carlos Villarreal Pérez y Sari Pérez Cantú, encabezaron el arranque de los Juegos Regionales Deportivos y Culturales, evento que busca definir a los representantes que competirán en la etapa estatal.

Estas actividades son coordinadas por el DIF Coahuila y el DIF Municipal de Monclova, presidido por Mavi Sosa Rubio, como parte de una estrategia integral para promover el envejecimiento activo a través del deporte y la cultura.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de esta competencia regional, al señalar que es la única fase que permite seleccionar a quienes representarán a la región en los próximos Juegos Estatales, iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Resaltó además el orgullo que representan los participantes, muchos de ellos con una trayectoria destacada en disciplinas como el béisbol, donde han puesto en alto el nombre de Monclova, Frontera y toda la región en escenarios locales, estatales e incluso nacionales. "Son un gran orgullo como personas. Han marcado diferencia a favor de nuestra ciudad y región, y siguen poniendo en alto el nombre de nuestras comunidades, siendo ejemplo también para sus familias", expresó.

El edil recordó que previamente se llevó a cabo la etapa cultural y ahora corresponde a la fase deportiva, en la que se desarrollan diversas disciplinas como atletismo, ajedrez, entre otras actividades tanto deportivas como culturales. Asimismo, agradeció el respaldo de las autoridades estatales y del sistema DIF, en especial a Liliana Salinas por mantener viva esta tradición, así como al DIF Monclova por su trabajo en la organización del evento.

Finalmente, subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es clave para fortalecer este tipo de iniciativas que promueven la salud, la convivencia y el reconocimiento de los adultos mayores en la sociedad.