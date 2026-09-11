Incendio en termomagnético deja sin clases a 362 alumnos de Primaria Margarita Maza

La primaria Margarita Maza de Juárez de Frontera permanece sin energía eléctrica luego de que un termomagnético se incendiara el viernes pasado, situación que obligó a suspender las clases presenciales y mantiene a 362 alumnos trabajando parcialmente a distancia.

Lilia Guadalupe Carrizales Herencia, directora del plantel, explicó que el primer incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del viernes, cuando comenzó a salir humo, por lo que se determinó retirar a los estudiantes como medida preventiva.

Por la tarde, padres de familia acudieron al plantel para realizar labores de limpieza; sin embargo, alrededor de las 7:00 de la noche se registró un segundo incendio relacionado con la instalación eléctrica.

Ante la falta de energía, los alumnos no fueron convocados el lunes y martes, debido a que tampoco era posible utilizar la bomba para abastecer de agua los baños.

Desde el miércoles, jueves y viernes, la escuela implementó una estrategia con grupos reducidos de aproximadamente 10 estudiantes, principalmente para avanzar en las evaluaciones diagnósticas de habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental.

El resto de las actividades académicas se ha desarrollado a distancia mediante trabajos enviados a los alumnos durante toda la semana.

La directora señaló que la problemática ya había sido advertida días antes del incendio, cuando personal de Alumbrado Público de Frontera acudió al plantel y detectó condiciones deficientes en el cableado, además de advertir sobre una posible sobrecarga.

De acuerdo con Carrizales Herencia, en aquella ocasión se le solicitó adquirir un termomagnético y varios metros de cable para atender la situación.

Tras el incendio, la directora entregó un oficio para solicitar apoyo al Gobierno del Estado y posteriormente recibió respuesta de que se realizaría una evaluación técnica.

Personal enviado por la Secretaría de Educación acudió al plantel para realizar un diagnóstico y tomar fotografías de las instalaciones, con el objetivo de determinar la magnitud de los daños y elaborar una propuesta de reparación.

La estimación preliminar contempla montos de entre 180 mil y 350 mil pesos, debido a trabajos que incluirían cambio de cableado, centros de carga y otros componentes de la instalación eléctrica.

"Lo que me preocupa es que nos estamos atrasando con los niños", señaló la directora, quien espera recibir una respuesta durante este viernes o el fin de semana para organizar las actividades de la próxima semana y comunicar a los padres de familia qué procederá.

La falta de electricidad también afecta el suministro de agua, ya que la escuela depende de la bomba para abastecer los baños. Actualmente, únicamente pueden disponer de agua cuando llega con suficiente presión mediante la red municipal.

La primaria cuenta con 362 alumnos en el turno matutino y alrededor de 25 trabajadores, entre docentes y personal administrativo. Debido a las condiciones actuales, únicamente acude aproximadamente una tercera parte de los estudiantes, organizados en grupos reducidos.

Carrizales Herencia indicó que mantiene comunicación permanente con las autoridades educativas y con los padres de familia, incluso durante los fines de semana, para informar cualquier avance sobre la reparación.