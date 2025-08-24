Vecinos de Frontera alertados por incendio en casa de malvivientes

FRONTERA, COAHUILA.- Un nuevo incendio en una vivienda abandonada encendió las alertas entre vecinos del municipio de Frontera. El director de Protección Civil y Bomberos, Abraham Palacios Cedillo, confirmó que el siniestro fue controlado a tiempo y se originó porque los habitantes son consumidoras de sustancias.

Indicó que no se reportaron personas lesionadas, aunque el hecho ha generado preocupación por el perfil de quienes frecuentan el lugar, ubicado en la calle 20 de noviembre y Avenida Occidental.

"Se combatió, se eliminó el fuego; lo único que había era una cama y ropa, me imagino que de las personas que habitan este lugar. Se controló y no pasó a mayores. La casa no contaba con electricidad y se desconoce quiénes son los dueños", detalló el funcionario.

Palacios Cedillo señaló que, de acuerdo con reportes y experiencias recientes, la mayoría de los incendios registrados en casas habitación durante este 2025 en Frontera están relacionados con personas que consumen sustancias tóxicas. Esta situación ha generado inquietud entre los vecinos, quienes temen por su seguridad.

El llamado de las autoridades es a denunciar cualquier actividad sospechosa y evitar que viviendas deshabitadas sean utilizadas como puntos de riesgo.