Explosión en hogar de Saltillo genera alarma entre vecinos

SALTILLO, COAHUILA.- Momentos de tensión vivieron habitantes de la privada de los Cedros, luego de que un flamazo se registrara al interior de una vivienda marcada con el número 202, en la zona de Privada La Torre. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte explosión proveniente del inmueble.

El reporte fue canalizado al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos del cuerpo de bomberos de la estación tres oriente. A su llegada, los rescatistas ingresaron al domicilio y confirmaron que no había personas en el interior, por lo que se enfocaron en controlar el siniestro.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente se originó por la ruptura de una manguera conectada a uno de los tanques de gas de 10 kilogramos que abastecía un boiler. La fuga permitió que el combustible se acumulase y alcanzara el piloto del calentador, lo que desencadenó el flamazo acompañado de fuego.

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El incendio afectó dos cilindros de gas, uno de los cuales fue asegurado por personal de Protección Civil para evitar mayores riesgos. Pese al susto, los daños materiales fueron limitados, registrándose afectaciones en el muro de un pasillo, el propio boiler y algunos objetos de plástico.

Acciones de las autoridades

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones de gas en sus hogares y prevenir este tipo de incidentes.