Abraham Palacios alerta sobre incendios en Frontera durante diciembre

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil de Frontera atendió diversos incendios registrados en contenedores de basura ubicados en las colonias Occidental, Sierrita y Borja, los cuales se han incrementado durante el mes de diciembre.

El director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, informó que tan solo durante el pasado fin de semana se atendieron siete contenedores incendiados, situación que atribuyó a la temporada decembrina, cuando se incrementan las reuniones familiares y las carnes asadas, cuyas brasas en ocasiones terminan siendo arrojadas a los depósitos de basura.

"Tuvimos llamados para sofocar estos incendios, solo en el fin de semana se presentaron siete contenedores así, lo que puede provocar que se incendie el relleno sanitario; al llegar el camión recolector, con el aire se puede incendiar el camión o con el viento que hace allá se aviva y se prende el relleno", explicó.

El funcionario advirtió que este tipo de incidentes representa un riesgo mayor, ya que en ocasiones anteriores el relleno sanitario ha resultado afectado, lo que ha provocado que las autoridades tarden varios días en lograr sofocar el fuego por completo.

Palacios Cedillo hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar brasas, cenizas u objetos encendidos en los contenedores de basura, con el fin de prevenir incendios que puedan derivar en daños mayores y poner en riesgo tanto al personal de recolección como al medio ambiente.