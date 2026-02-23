Protección Civil atiende cinco incendios en viviendas abandonadas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En un solo día, elementos de Protección Civil atendieron cinco incendios en viviendas abandonadas que habrían sido provocados, informó el director Abraham Palacios Cedillo.

De acuerdo con el funcionario, los siniestros se registraron en casas deshabitadas donde comúnmente personas ingresan a prender fuego, ya sea de manera intencional o mientras queman cobre. La acumulación de basura y materiales inflamables en estos inmuebles facilita que el fuego se propague rápidamente.

Palacios Cedillo detalló que en lo que va del mes se han contabilizado alrededor de 40 incendios, cifra que también incluye siniestros en pastizales. Señaló que los vientos recientes han complicado las labores de los cuerpos de auxilio, obligándolos a redoblar esfuerzos para evitar que las llamas alcancen viviendas cercanas.

Las colonias Las Aves, La Borja, Occidental Sur y Diana Laura son algunas de las zonas donde se ha presentado mayor incidencia. En varios casos, explicó, los incendios en lotes baldíos se originan por descuidos al quemar basura.

Ante esta situación, el director exhortó a la población a evitar quemas en lugares donde el fuego pueda salirse de control. Recomendó que, en caso de realizar esta práctica, se haga en espacios seguros donde pueda apagarse fácilmente y que, una vez completamente frío el material, sea depositado en los contenedores correspondientes.

De lo contrario, advirtió, podrían incendiarse los depósitos de basura e incluso los camiones recolectores.