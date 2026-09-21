DIF Castaños refuerza apoyo alimentario a adultos mayores y personas vulnerables

Castaños, Coah.- Con el propósito de contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Castaños mantiene y amplía su programa de apoyo alimentario dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y población en situación vulnerable.

A través de esta acción se preparan diariamente alrededor de 20 alimentos, que son destinados a personas que requieren este apoyo, como parte del trabajo permanente que realiza el DIF municipal para atender las necesidades de la comunidad.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que para su administración es una prioridad mantener una política social cercana, que permita identificar las necesidades de la población y responder con acciones concretas.

"En Castaños queremos estar cerca de nuestra gente, escuchar sus necesidades y, desde nuestras posibilidades, brindarles el apoyo que requieren. Estos programas tienen un profundo sentido social, porque detrás de cada apoyo hay una persona y una familia que necesitan saber que cuentan con nosotros", señaló.

La presidenta municipal reconoció además la labor del personal del DIF Castaños, cuya participación permite mantener y ampliar este programa para llegar a un mayor número de personas y ofrecer un acompañamiento permanente a quienes lo requieren.

Durante su visita, Sifuentes Zamora entregó además un incentivo económico a los beneficiarios, como parte del acompañamiento que su administración mantiene con este sector de la población.

La alcaldesa refrendó que el gobierno municipal continuará impulsando acciones que permitan atender de manera sensible y oportuna a las familias, especialmente a quienes enfrentan mayores necesidades.

Con estas acciones, el gobierno municipal y el DIF Castaños refrendan su compromiso de trabajar cerca de la comunidad, procurando que el bienestar, la solidaridad y el acompañamiento sean una tarea permanente en beneficio de las familias castañenses.