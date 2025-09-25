Baile de Coronación en Frontera promueve inclusión y convivencia

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del mes de las personas con discapacidad, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, encabezó junto al DIF Municipal y con el respaldo del DIF Coahuila, el Baile de Coronación para grupos de personas con discapacidad de la Región Centro, realizado en el Salón Club de Leones. Este emotivo encuentro reunió a familias, en coordinación con la asociación Capacidades Diferentes A.C. "Unidos en el Amor", reafirmando el compromiso de trabajar unidos por la inclusión.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que este evento representa una verdadera fiesta de integración y convivencia, donde se celebra la vida, la diversidad y la fortaleza de la comunidad fronterense. Agradeció el esfuerzo de la directora honoraria del DIF Municipal, Marifer Martínez Pérez y de su directora Karen Cadena, al equipo de trabajo, quienes diariamente impulsan programas y acciones en favor de quienes más lo necesitan.

Asimismo, resaltó la colaboración del DIF Estatal, bajo la coordinación regional de Diego Siller y de la asociación civil, subrayando que cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, se logran entornos más justos, empáticos y solidarios. "La inclusión no es un discurso, es una forma de gobernar, y en Frontera seguiremos impulsando espacios en los que todas y todos tengamos las mismas oportunidades", expresó Pérez Cantú.

Durante la coronación de reinas, princesas, duquesas y reyes, se les reconoció como ejemplo de alegría, determinación y superación. La alcaldesa señaló que este evento es también un recordatorio de que las diferencias son fortalezas y que, al unirnos, construimos una sociedad más resiliente y humana.

Frontera demuestra su compromiso como un gobierno cercano, con orden, rumbo y empatía, que garantiza a todas las familias un entorno incluyente y digno, en coordinación permanente con el DIF Municipal, el DIF Coahuila y las asociaciones civiles.