Jornada de fe y solidaridad llena de esperanza a la niñez de Nava

NAVA, COAH. – Un evento lleno de fe, gratitud y solidaridad se vivió en el municipio de Nava, donde más de 300 niñas y niños participaron en una jornada de alegría, convivencia y esperanza que tocó el corazón de familias enteras.

La jornada promovió valores y mensajes positivos entre los niños de la comunidad.

Quienes formaron parte de la actividad destacaron que cada sonrisa, abrazo y experiencia compartida dejó huella en la niñez, sembrando valores y mensajes positivos que fortalecen el espíritu comunitario y el amor al prójimo.

Familias y voluntarios se unieron para hacer de este evento una experiencia memorable.

Un reconocimiento especial fue dirigido a hermanos provenientes de Estados Unidos, quienes con generosidad decidieron bendecir la vida de otros y sumarse a esta causa a través de la Iglesia Kairos, así como a servidores, voluntarios y familias que apoyaron, oraron y trabajaron unidos, demostrando que cuando la comunidad se une con un mismo propósito, se logran grandes acciones.