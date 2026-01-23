Contactanos
Jornada de fe y solidaridad llena de esperanza a la niñez de Nava

Más de 300 niñas y niños participaron en un evento comunitario impulsado por la Iglesia Kairos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 enero, 2026 - 04:48 p.m.
Jornada de fe y solidaridad llena de esperanza a la niñez de Nava
      NAVA, COAH. – Un evento lleno de fe, gratitud y solidaridad se vivió en el municipio de Nava, donde más de 300 niñas y niños participaron en una jornada de alegría, convivencia y esperanza que tocó el corazón de familias enteras.

      La jornada promovió valores y mensajes positivos entre los niños de la comunidad.

      Quienes formaron parte de la actividad destacaron que cada sonrisa, abrazo y experiencia compartida dejó huella en la niñez, sembrando valores y mensajes positivos que fortalecen el espíritu comunitario y el amor al prójimo.

      Familias y voluntarios se unieron para hacer de este evento una experiencia memorable.

      Un reconocimiento especial fue dirigido a hermanos provenientes de Estados Unidos, quienes con generosidad decidieron bendecir la vida de otros y sumarse a esta causa a través de la Iglesia Kairos, así como a servidores, voluntarios y familias que apoyaron, oraron y trabajaron unidos, demostrando que cuando la comunidad se une con un mismo propósito, se logran grandes acciones.

