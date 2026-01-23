DIF Municipal Múzquiz ofrece operaciones de cataratas gratuitas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La directora del DIF Municipal en el Municipio de Múzquiz, Gabriela Maltos Estrada, anunció la apertura de la convocatoria para personas interesadas en someterse a una operación de cataratas, como parte del programa de apoyo en salud visual que impulsa el Desarrollo Integral de la Familia.

Maltos Estrada detalló que las intervenciones quirúrgicas podrían realizarse en esta ocasión, en el municipio de Sabinas o San Juan de Sabinas, según la disponibilidad médica, y que los beneficiarios serán trasladados desde Múzquiz hasta el lugar donde recibirán la atención especializada, garantizando así el acceso a este servicio a quienes más lo necesitan.

Acciones de la autoridad

La funcionaria expresó su optimismo respecto a superar la meta alcanzada el año anterior, cuando se realizaron más de 200 operaciones con resultados altamente satisfactorios.

"Queremos que más personas recuperen su calidad de vida a través de este programa", afirmó.

Asimismo, destacó que las operaciones no tendrán ningún costo para los pacientes, salvo una valoración médica previa que implica un pago simbólico. Esta medida busca asegurar que quienes realmente lo necesiten puedan acceder al tratamiento sin que el aspecto económico sea un impedimento.

Detalles confirmados

Finalmente, Gabriela Maltos recordó que también continúa vigente el programa de entrega de aparatos auditivos, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a las oficinas del DIF Municipal para solicitar mayor información. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.