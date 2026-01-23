Investigan a chofer de transporte escolar tras accidente en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Confederación Nacional de Organizaciones Populares analizará la sanción o acción que se aplicará en contra de una chofer de transporte escolar que protagonizó un accidente y posteriormente no dio la cara durante varios días. De manera paralela, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera también actuará conforme a sus atribuciones.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que desde el martes 23 de enero se intentó localizar a la conductora de la unidad involucrada, sin obtener respuesta. Detalló que inspectores acudieron en dos ocasiones a su domicilio, donde un familiar señaló que no se encontraba, situación que se repitió en ambas visitas.

Ante esta falta de contacto, explicó que se giró un documento al secretario general del servicio, a fin de que, a través del padrón sindical, se le haga llegar el citatorio correspondiente.

"Hay un documento girado al secretario general de ese servicio para que él, como organización sindical, le haga llegar el citatorio y ver qué acción realizarán, independientemente de lo que haremos nosotros", señaló.

Ibarra Guajardo indicó que el primer paso será que la conductora dialogue con el secretario general para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y, con base en ello, determinar la sanción conforme al reglamento interno. Posteriormente, Transporte y Vialidad procederán de manera independiente y aplicarán lo conducente de acuerdo con la normativa municipal.

El funcionario reiteró que se dará seguimiento puntual al caso, ya que se trata de un servicio que involucra la seguridad de menores, por lo que no se permitirá la omisión de responsabilidades.