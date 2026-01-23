Contactanos
Atienden incendio de zacatal en la carretera Morelos–Nava

Personal de Protección Civil y Bomberos de Morelos se movilizó a la carretera Morelos–Nava, donde se registró un incendio de zacatal.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 enero, 2026 - 04:52 p.m.
      MORELOS, COAH. – Personal de Protección Civil y Bomberos de Morelos se movilizó a la carretera Morelos–Nava, donde se registró un incendio de zacatal que generó alarma entre automovilistas y habitantes de la zona.

      Acciones de la autoridad

      El director de la dependencia, Hugo Martín Zubeldía Cantú, informó que el siniestro fue reportado durante la tarde, por lo que de inmediato se iniciaron las labores para sofocar el fuego y remover el área afectada con apoyo de palas, hasta lograr su total liquidación.

      Llamado a la prevención

      Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar arrojar colillas de cigarro u objetos encendidos al transitar por las carreteras, ya que estas acciones pueden provocar incendios de mayor magnitud y poner en riesgo a las comunidades cercanas.

