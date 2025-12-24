Protección Civil alerta sobre accidentes en Cuatro Ciénegas: Héctor Cobas pide precaución

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil de Cuatro Ciénegas informó que en los últimos días se han registrado tres accidentes automovilísticos en tramos carreteros que convergen con el municipio, situación que ha encendido la alerta ante el incremento del flujo vehicular propio de la temporada.

El director de la corporación, Héctor Cobas, detalló que dos de los percances ocurrieron sobre la carretera 30, en el tramo Cuatro Ciénegas–San Pedro, mientras que el tercer accidente se presentó en la vía Cuatro Ciénegas–Ocampo. Señaló que, aunque los días de mayor movimiento apenas comienzan, ya se observa un notable incremento en la circulación.

"Esto apenas va empezando; los días que más movimiento hay... hoy tuvimos un gran flujo vial de paisanos", expresó el funcionario, al destacar que el tránsito se ha intensificado principalmente por el arribo de personas que regresan a la región para pasar las fiestas decembrinas.

Cobas hizo un llamado a los automovilistas de la región Centro a extremar precauciones, al advertir que el alto kilometraje y las prisas por llegar a los destinos pueden derivar en más accidentes durante estos días. Recomendó respetar los límites de velocidad, evitar manejar cansados y conducir con responsabilidad.

Finalmente, indicó que Protección Civil se mantiene en alerta y en coordinación con otras corporaciones para atender cualquier incidente que pudiera registrarse, especialmente durante el paso de paisanos por Cuatro Ciénegas, a fin de salvaguardar su integridad y mantener la seguridad en este Pueblo Mágico.