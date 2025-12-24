Javier Flores Rodríguez mejora la iluminación en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— Como parte del compromiso de mejorar la seguridad y calidad de vida de las familias, el alcalde Javier Flores Rodríguez continúa fortaleciendo el programa de iluminación en las colonias del municipio.

Atendiendo la solicitud de vecinos de la colonia 18 de Febrero, se realizaron trabajos de instalación de luminarias sobre la avenida Las Flores, donde se colocaron lámparas LED de 100 watts, utilizando aproximadamente 150 metros de cableado 2+1, lo que permitirá una mayor eficiencia y durabilidad del sistema de alumbrado.

Los vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la pronta respuesta del Gobierno Municipal, destacando que estas acciones brindan mayor visibilidad, seguridad y tranquilidad tanto a transeúntes como a quienes habitan en la zona.

Durante su visita, el alcalde Javier Flores Rodríguez aprovechó para desear una Feliz Navidad a las familias beneficiadas, reiterando su compromiso de seguir trabajando de manera cercana y permanente por el bienestar de San Buenaventura.