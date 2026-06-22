Aumento de animales rastreros en Frontera por lluvias y desbordamiento de arroyos

FRONTERA, COAHUILA.-

Las recientes lluvias y el desbordamiento de arroyos han provocado la aparición de animales rastreros en distintos sectores de Frontera, donde Protección Civil ha atendido al menos dos reportes de víboras y prevé que continúen registrándose más casos en los próximos días.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios, informó que uno de los ejemplares fue localizado en la colonia Borja y otro dentro de una empresa del municipio, ambos capturados por personal de la dependencia para posteriormente ser liberados en zonas despobladas.

Explicó que el incremento en la presencia de estos reptiles está relacionado con las precipitaciones recientes, ya que el movimiento del agua los obliga a desplazarse hacia áreas habitadas. "Con el desbordamiento del arroyo salieron algunas víboras, las cuales se atraparon y se llevaron al despoblado. También atendimos un reporte en una empresa donde había una víbora y se realizó el mismo procedimiento", señaló.

Palacios indicó que las especies encontradas no eran venenosas y correspondían a las conocidas como "polleras", que son las más comunes dentro de la mancha urbana. Sin embargo, reconoció que en otras ocasiones también se han capturado ejemplares de cascabel, principalmente en zonas cercanas a arroyos.

Destacó que Protección Civil no sacrifica a estos animales, sino que cuenta con equipo especializado para su captura y posterior liberación en áreas alejadas de la población.

Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a evitar intentar atraparlas por cuenta propia y reportar de inmediato cualquier avistamiento a la dependencia. "Por las lluvias es cuando más están saliendo. Lo importante es que nos avisen; contamos con personal y equipo para capturarlas y trasladarlas a un lugar seguro", indicó.

Protección Civil mantiene disponible las 24 horas el teléfono 866-634-2990 para atender este tipo de emergencias.