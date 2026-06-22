Óscar Ríos Ramírez reconoce a estudiantes en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En la Escuela Primaria 'Lic. Miguel Ramos Arizpe' se llevó a cabo la ceremonia de cambio de escolta y la entrega de reconocimientos a estudiantes y docentes, en un acto que reunió a autoridades municipales, directivos y padres de familia. El evento fue encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez donde la anfitriona fue la directora del plantel, Karla Patricia Medina García.

Durante la ceremonia, más de 20 estudiantes de primero a sexto grado recibieron distintivos por su desempeño académico, mientras que los docentes fueron reconocidos por su labor diaria en la formación de los alumnos. La jornada se convirtió en un espacio de celebración y estímulo para la comunidad educativa.

En su mensaje, el edil destacó el esfuerzo conjunto de maestros, padres y madres de familia, así como el respaldo de abuelos y tíos en el proceso escolar. Subrayó que la educación es un compromiso compartido que requiere la participación activa de toda la sociedad.

Ríos Ramírez felicitó a los estudiantes por su dedicación y a los docentes por su entrega, señalando que el reconocimiento busca fortalecer la motivación y el sentido de pertenencia dentro del plantel. 'El trabajo de todos ustedes es fundamental para el futuro de San Juan de Sabinas', expresó.

El alcalde también resaltó el apoyo brindado por el Gobierno del Estado en coordinación con el ayuntamiento, asegurando que la sinergia continuará para garantizar mejores condiciones educativas en la región. La política educativa, dijo, se sostiene en la premisa de que invertir en la niñez es invertir en el desarrollo de la comunidad.

Durante el desarrollo de la ceremonia, se realizó el relevo de la escolta escolar, símbolo de disciplina y responsabilidad cívica, que marca el inicio de un nuevo ciclo de compromiso entre los estudiantes. El acto reafirmó la importancia de reconocer el esfuerzo académico y docente como pilares de la educación pública.

En dicho evento también se contó con la presencia del secretario del ayuntamiento profesor, Fernando Mondragón Aguilar y la profesora Irasema Alejandra González Uchino supervisora de la zona escolar 304 y el profesor Leonel Rodríguez Castañeda, subdirector administrativo de dicha institución educativa.