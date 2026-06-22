Oportunidades laborales en la Región Carbonífera de Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- La Secretaría del Trabajo de Coahuila ha desplegado más de 30 jornadas laborales en la Región Carbonífera durante el presente año, consolidando un esfuerzo que busca vincular a profesionistas y técnicos altamente calificados con empresas de distintos sectores.

La estrategia, impulsada por el Gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, ha convertido a Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz en epicentros de reclutamiento.

Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del trabajo, subrayó que la región cuenta con mano de obra especializada y competitiva, lo que ha permitido que las ferias del empleo registren una amplia participación de buscadores de trabajo y de compañías interesadas en contratar personal. El flujo de oportunidades, dijo, se mantiene constante y con perspectivas de crecimiento.

Entre las novedades, adelantó la llegada de empresas provenientes de Ramos Arizpe, que en breve iniciarán procesos de contratación. Aunque evitó precisar el ramo industrial, aseguró que se trata de compañías de gran relevancia que ofrecerán sueldos superiores al mínimo y todas las prestaciones de ley, lo que representa un atractivo adicional para los trabajadores de la cuenca.

La funcionaria enfatizó que la instrucción del gobernador es clara: garantizar que cada jornada laboral se traduzca en mejores condiciones de vida para las familias coahuilenses. "Nuestro interés es que todos vivamos mejor, con empleos dignos y bien remunerados", sostuvo.

El comentario se sostiene en la premisa de que un Coahuila Seguro y con empleo formal es el modelo que cualquier entidad del país desearía replicar, puesto que, la combinación de seguridad pública y estabilidad laboral, remarcan las autoridades, constituye el eje de desarrollo regional.

Con este panorama, la Región Carbonífera se perfila como un polo de atracción para nuevas inversiones y como un espacio donde la fuerza laboral encuentra oportunidades reales de crecimiento.

Cabe señalar, que la política de ferias del empleo, se ha convertido en una estrategia permanente de vinculación y referente de desarrollo económico.