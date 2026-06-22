Carlos Jiménez Villarreal lidera Brigada de Salud Mental en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, desplegó una Brigada de Salud Mental en la Escuela Secundaria Técnica Federal "Julio Galán Romo", con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido de Drogas. La jornada tuvo como propósito acercar servicios de orientación y acompañamiento a estudiantes de la Región Carbonífera.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, destacó que la estrategia responde a la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, quienes han impulsado un programa permanente para fortalecer la salud mental y prevenir adicciones entre niñas, niños y adolescentes.

Durante la brigada se realizaron actividades de activación física, entrega de material informativo, atención psicológica en módulos especializados y una plática impartida por personal capacitado. El objetivo fue brindar herramientas para el cuidado emocional y promover estilos de vida saludables entre los estudiantes.

Jiménez Villarreal subrayó que estas acciones se replican de manera constante en colonias, barrios, ejidos e instituciones educativas, además de la atención que se ofrece en centros de salud y hospitales de la Región Carbonífera.

"Decirles a nuestros jóvenes que no están solos, que cuentan con programas y herramientas para apoyarlos", expresó.

El funcionario enfatizó que el deporte, la educación y el cuidado de la salud mental son aliados fundamentales para construir un mejor futuro. Reiteró que la estrategia busca generar cercanía con la juventud y ofrecer alternativas que fortalezcan su bienestar emocional.

La brigada se enmarca en un esfuerzo integral de la Secretaría de Salud para atender de manera preventiva los riesgos asociados al consumo de drogas y garantizar que los jóvenes de la Región Carbonífera cuenten con espacios seguros, acompañamiento profesional y programas de apoyo.