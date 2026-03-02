Valeria González informa sobre el incremento de violencia en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el mes de febrero se registró un incremento en los casos de violencia contra la mujer atendidos por la Instancia de la Mujer en Frontera, al contabilizarse 25 reportes, informó la directora Valeria González.

La funcionaria detalló que en enero se atendieron 20 casos, mientras que febrero cerró con cinco más, lo que refleja una tendencia al alza en las denuncias locales. Las víctimas van desde jóvenes de 18 años que sufren agresiones por parte de sus novios, hasta mujeres de 65 años violentadas por sus esposos.

A nivel estatal, agregó, la cifra de violencia intrafamiliar también ha mostrado un repunte considerable, con un incremento del 60 % en lo que va del año, situación que obliga a las autoridades a reforzar las acciones preventivas y el seguimiento puntual de los casos ya detectados.

Valeria González señaló que este panorama ha llevado a la Instancia de la Mujer a intensificar el trabajo en territorio, mediante pláticas informativas en escuelas y actividades en plazas públicas, con el objetivo de crear conciencia y prevenir más situaciones de riesgo.

"Es importante que las mujeres alcen la voz y aprendan a no aceptar este tipo de actitudes de sus parejas", expresó, al subrayar que la dependencia mantiene atención y acompañamiento para quienes decidan denunciar.

Finalmente, reiteró el llamado a las mujeres que atraviesan por una situación de violencia a acercarse a la Instancia de la Mujer, donde se les brinda orientación psicológica y asesoría legal para garantizar su seguridad y bienestar.