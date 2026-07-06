Comunidad de FIME Monclova lamenta partida de Ángel Daniel González

La comunidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Unidad Norte, lamentó el fallecimiento de Ángel Daniel González Ortiz, estudiante de 19 años de edad, a quien maestros, compañeros y directivos recordaron como un joven dedicado, comprometido con sus estudios y de trato siempre amable.

"Ángel siempre fue un alumno dedicado, sonriente y comprometido con sus estudios", expresó Roberto Gerardo Adán Sánchez, director de FIME Monclova, al recordar al estudiante que dejó una huella entre docentes, alumnos y personal administrativo.

El directivo informó que la institución fue notificada del fallecimiento el pasado domingo y que la noticia tomó por sorpresa a la comunidad universitaria, ya que desconocían que el joven permanecía hospitalizado. "El domingo nos avisaron que el alumno Ángel Daniel González había fallecido. Fue una muy lamentable sorpresa porque ni siquiera sabíamos que estaba internado", señaló.

Ángel Daniel cursaba el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La noticia llegó a la dirección de la facultad a través de docentes que fueron informados por algunos de sus alumnos.

Adán Sánchez indicó que la institución desconocía la causa del fallecimiento. "La verdad no tengo mayor información. Sé por parte de algunos compañeros de él que nos dicen que había estado internado. No sabemos de qué. Simplemente nos informaron que falleció", comentó.

Tras confirmarse la noticia, maestros, alumnos, padres de familia y personal de la facultad expresaron sus condolencias a la familia del joven. "Toda la facultad, en general, nos unimos a las condolencias de la familia, esperando que Dios les dé consuelo y pronta resignación", manifestó.

El director destacó que varios profesores coincidieron en describir a Ángel como un alumno responsable y entusiasta, cualidades que también fueron reconocidas por sus compañeros en redes sociales. "Me comentan algunos docentes que le dieron clase que era una persona muy dedicada. En los comentarios también señalan que siempre llegaba sonriente. Las noticias de una muerte siempre son lamentables, pero cuando se trata de una persona joven, con un futuro bastante brillante, resulta todavía más doloroso", expresó.

El directivo precisó que Ángel Daniel González Ortiz tenía 19 años y aclaró que la facultad no había recibido información previa por parte de la familia sobre el estado de salud del estudiante. "No, la verdad es que no. Toda la información que tuvimos fue por parte de compañeros de él", concluyó.