Carlos Villarreal Pérez promueve comités pro obra en Coahuila

Los comités pro obra, integrados por vecinos de los sectores beneficiados, dan seguimiento a la ejecución de las obras públicas y validan su conclusión, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Explicó que la conformación de estos organismos forma parte del proceso establecido en la legislación en materia de obra pública, tanto federal como estatal, y busca garantizar la participación ciudadana durante el desarrollo de cada proyecto.

"Cuando se ejecuta una obra existe un ciclo. Primero se identifica la necesidad, después se desarrolla el proyecto y se determina su viabilidad técnica. Una vez aprobado, se integra el comité pro obra para dar seguimiento a la ejecución y, al finalizar, es quien firma la autorización de conclusión", señaló.

Precisó que los comités están conformados por vecinos de la calle o colonia donde se realiza la obra, quienes supervisan el avance de los trabajos y mantienen comunicación permanente con la autoridad.

"Se trata de que sean los ojos del alcalde, del gobernador y de las dependencias federales que asignan recursos, para dar un seguimiento puntual y constante a cada proyecto", indicó.

Villarreal Pérez explicó que los ciudadanos también participan desde la etapa de gestión de las obras, al plantear las necesidades de sus sectores y contribuir a definir las prioridades de infraestructura.

Añadió que el Municipio continuará gestionando recursos mediante programas como la estrategia Mejora Coahuila, además de proyectos de infraestructura social, urbana, deportiva e industrial y acciones coordinadas con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

El Edil destacó que la participación ciudadana también fortalece las finanzas municipales mediante el cumplimiento de obligaciones como el pago del impuesto predial, los servicios de agua y otros gravámenes que contribuyen al desarrollo del municipio.

Finalmente, aseguró que durante la segunda mitad de su administración mantendrá el trabajo permanente en las colonias para identificar necesidades y fortalecer la atención directa a la población.