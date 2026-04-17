Protección Animal investiga ataque de perros

FRONTERA, COAHUILA.- La muerte de una perrita tras el ataque de dos perros de raza pitbull ha generado indignación entre vecinos de la colonia Jardines Aeropuerto, luego de que los animales escaparan de su domicilio y agredieran a la mascota.

De acuerdo con la coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, los hechos ocurrieron este jueves cuando los canes salieron del domicilio de su propietario y atacaron directamente a la perrita, causándole heridas de gravedad.

La dueña del animal intentó salvarle la vida llevándola de inmediato con un veterinario; sin embargo, pese a los esfuerzos, la mascota falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Ante esta situación, la afectada acudió a Protección Animal para solicitar asesoría y dar seguimiento legal al caso, por lo que se le orientó para presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público de Monclova.

"Lo que busca la persona es la reparación del daño por su mascota y que se cubran los gastos derivados de lo ocurrido", explicó la funcionaria.

El caso ha causado molestia e indignación, por lo que autoridades reiteraron la importancia de que los dueños de animales mantengan a sus mascotas bajo resguardo para evitar este tipo de incidentes.

Protección Animal dará seguimiento al proceso legal y a las acciones correspondientes para determinar responsabilidades.