Castaños: padres expresan su rechazo al abandono de un recién nacido

La noticia de que el paramédico señalado como padre biológico del bebé abandonado en Castaños ha causado indignación entre las familias de la Región Centro.

Sentados en una banca de la plaza principal de Castaños, mientras disfrutaban la tarde junto a sus hijos, Serafín y Debanhi aseguraron que no encuentran justificación para abandonar a un recién nacido.

Para Serafín, padre de familia, la responsabilidad con un hijo está por encima de cualquier circunstancia. "Está mal. Que se castiguen las acciones", expresó al ser cuestionado sobre el caso. Afirmó que jamás pasaría por su mente abandonar a uno de sus hijos. "No, por mi mente ni se cruzaría hacer ese tipo de acciones", dijo. Incluso señaló que, de no querer hacerse cargo de un bebé, siempre existen alternativas antes que poner en riesgo su vida. "Mejor darlo a otra persona", comentó.

A su lado, Debanhi abrazaba a su pequeño Iker mientras escuchaba la conversación. La madre compartió que ella también enfrentó dificultades durante su embarazo, pero nunca contempló abandonar a su hijo. "Mi hijo no es hijo de él y, aun así, nunca lo hubiera abandonado ni lo hubiera dado, aunque mucha gente me lo pedía. No tengo ese corazón para dejarlo", expresó. La joven aseguró que convertirse en madre cambió por completo su forma de ver la vida y que ningún problema justifica dejar a un recién nacido indefenso.

La pareja coincidió en que las autoridades deben esclarecer totalmente el caso y aplicar la ley a quienes resulten responsables. Mientras sus hijos jugaban en la plaza, ambos insistieron en que un niño merece crecer rodeado de amor y protección, nunca ser víctima del abandono.