Vandalizan la Pirámide de Pozuelos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La pirámide ubicada en el ejido Pozuelos de Arriba, en el municipio de Frontera, fue vandalizada recientemente con una pinta ofensiva que ha causado indignación entre habitantes y visitantes del lugar.

El sitio, conocido popularmente como la "Pirámide de Pozuelos", fue construido en la década de 1980 por Raymundo Salomón Corona Villarreal, quien aseguró haberla edificado tras una experiencia espiritual que marcó su vida. Con el paso de los años, la estructura se convirtió en un punto de interés local, visitado por decenas de familias, curiosos y personas atraídas por la historia que rodea su origen.

Sin embargo, en días recientes personas desconocidas realizaron pintas en uno de los muros de la construcción, donde escribieron el mensaje: "que chin&@$ a su madre Raymundo Corona, atte los aliens", en clara alusión burlesca al relato que dio origen al monumento.

Habitantes del sector lamentaron los hechos, señalando que, más allá de las creencias personales o la polémica que pueda generar la historia, se trata de un espacio que forma parte de la identidad local y que durante años ha sido visitado con respeto. Algunos vecinos consideraron que este tipo de actos representan una falta de cultura y de consideración hacia un lugar que, aunque no es un sitio arqueológico oficial, sí tiene un valor simbólico para la comunidad.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas responsables por el daño, mientras que ciudadanos han pedido mayor vigilancia en la zona para evitar que continúen los actos vandálicos en este punto que se ha convertido en referente turístico alternativo del municipio.