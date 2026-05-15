Maestros de Nava celebran su día con música, rifas y reconocimiento a su labor educativa

Nava.– Maestros del municipio participaron en un convivio organizado con motivo de su celebración, donde disfrutaron de rifas, regalos en efectivo, comida y música en vivo en un ambiente de sana convivencia.

El evento se realizó en un auditorio abarrotado de docentes, quienes compartieron una tarde de festejo acompañados por la presentación musical del grupo Selecto, que puso el ambiente entre los asistentes.

El evento reunió a docentes en un ambiente festivo, resaltando su labor educativa.

Durante la celebración se destacó la importancia de la educación y el papel que desempeñan los maestros en la formación de nuevas generaciones, además de reconocer el esfuerzo que realizan diariamente en las aulas.

Durante la celebración, se reconoció el esfuerzo diario de los maestros en las aulas.

También se recordó que Nava fue uno de los primeros municipios en implementar clases de inglés en todas las primarias, como parte de las acciones enfocadas en fortalecer la educación básica.