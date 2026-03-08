Mujeres y niños marchan en Saltillo por sus derechos este 8M

SALTILLO, COAHUILA.- Entre pancartas moradas, cantos de protesta y consignas que resonaron sobre el bulevar Venustiano Carranza hacia el corazón de la ciudad, la marcha feminista de este 8 de marzo en Saltillo dejó una imagen poderosa: el contingente de las infancias caminando al frente, recordando que la lucha también es por ellas y ellos.

Madres acompañadas de sus hijas e hijos avanzaron por las calles del centro, muchas de las pequeñas con carteles en los que se leían mensajes como "Las niñas merecen crecer sin miedo", "Protejan a las infancias" y "Mi cuerpo y mi voz también importan". Con dibujos, colores y palabras sencillas, las infancias se sumaron al llamado colectivo por justicia, respeto y protección.

Aumento de la participación en la marcha

A pesar de que la movilización fue señalada como separatista, la marcha logró reunir a cientos de mujeres de distintas edades, quienes caminaron bajo una misma consigna: exigir un alto a la violencia, la marginación y la opresión que siguen enfrentando miles de mujeres y niñas.

Sin embargo, la participación fue menor en comparación con años anteriores, algo que también se reflejó durante el recorrido. La movilización se fracturó una cuadra antes de llegar a la Plaza Nueva Tlaxcala, cuando parte del contingente continuó su trayecto, mientras que un segundo grupo decidió permanecer en la Plaza Acuña, lo que marcó una división en el cierre de la marcha.

Momentos emotivos en la marcha

Uno de los momentos más emotivos se vivió precisamente cuando el contingente infantil avanzó entre aplausos y consignas. Algunas madres llevaban a sus hijas en hombros; otras caminaban tomadas de la mano, enseñándoles desde pequeñas que levantar la voz también es una forma de construir un futuro distinto.

En medio de los cantos y los tambores, las familias participantes coincidieron en que la lucha feminista también busca garantizar que las infancias crezcan libres de violencia, abuso y cualquier forma de vulneración.

Así, entre el color morado que tiñó las calles y la energía colectiva de la movilización, la marcha del 8M en Saltillo dejó claro que la voz de las infancias también forma parte de esta lucha que, año con año, exige justicia y un alto a la violencia.