Sara Irma Pérez Cantú prepara informe de Gobierno en Frontera

El Ayuntamiento de Frontera registra un avance aproximado del 80 por ciento en la recopilación de información para integrar el informe de Gobierno de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, previsto para los primeros días de diciembre.

Avance del informe de Gobierno en Frontera

Orlando Aguilera, secretario técnico del Municipio, explicó que trabajan en coordinación con el departamento de Comunicación para reunir los resultados, acciones y actividades realizadas por las distintas dependencias durante el periodo que se informará.

Indicó que actualmente se encuentran organizando la información y avanzando en el diseño y la estructura del documento, con el propósito de presentar próximamente un primer bosquejo a la Alcaldesa para su revisión y las observaciones correspondientes.

Actividades que se incluirán en el informe

Señaló que todavía falta complementar las actividades que continúan desarrollándose durante noviembre, entre ellas los trabajos de bacheo y recarpeteo que se realizan en distintos sectores de la ciudad. Aguilera destacó que estas acciones también deberán quedar plasmadas en el informe, a fin de que la ciudadanía conozca los trabajos y resultados de la Administración municipal.

En cuanto a la fecha, mencionó que se contempla realizar el evento durante los primeros días de diciembre, aunque todavía no existe un día definido, pues dependerá de las indicaciones de la Alcaldesa.

Preparativos para el evento de presentación

Respecto a la sede, comentó que ya se revisan distintas posibilidades con el área de logística. Explicó que primero se llevará a cabo una sesión solemne en la Sala de Cabildo y posteriormente se definirá el recinto oficial donde se presentará el informe.