Coahuila se prepara para reanudar la exportación de ganado a EE.UU.

Coahuila mantiene los preparativos para reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos y prevé que la apertura pueda concretarse tentativamente a finales de año, inicialmente con un volumen reducido, informó Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural del Estado.

El funcionario explicó que durante los primeros 10 días de diciembre está programada una visita de revisión a los puertos fronterizos, con el propósito de conocer el funcionamiento de los protocolos sanitarios que permitieron la reapertura de las exportaciones en Sonora y Chihuahua.

Señaló que, tras la reactivación en esas entidades, no se han registrado casos sospechosos de gusano barrenador, lo que consideró una señal favorable para avanzar en el proceso de Coahuila.

Montemayor destacó que el protocolo sanitario ha funcionado adecuadamente y fue desarrollado mediante la coordinación de los estados exportadores, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Detalló que el procedimiento contempla tres revisiones desde el origen, la aplicación de tratamientos sanitarios y una inspección en el Punto de Inspección Federal (PIF), realizada por médicos acreditados. Posteriormente, el ganado pasa por otra revisión en territorio mexicano, en el puerto fronterizo de Acuña, antes de cumplir con los controles de las autoridades estadounidenses.

Indicó que Coahuila tiene listas sus instalaciones y los puntos de inspección necesarios para reanudar la actividad, por lo que únicamente están a la espera de las autorizaciones correspondientes.

El Secretario aclaró que todavía no existe una fecha oficial para la reapertura, debido a que buscan evitar generar expectativas entre los productores que podrían retener sus animales a la espera de mejores condiciones para venderlos.

Sin embargo, consideró que, si las condiciones sanitarias se mantienen y las revisiones de diciembre avanzan favorablemente, podría comenzar la exportación al cierre del año, aunque inicialmente con pocas cabezas de ganado.

Añadió que personal estatal, médicos veterinarios acreditados e integrantes de la Unión Ganadera han acudido a Chihuahua para conocer la operación de los puertos fronterizos y adquirir experiencia antes de que Coahuila reactive sus envíos.