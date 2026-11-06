Capacitan a bomberos de Nava para atender emergencias con materiales peligrosos en trenes

NAVA, Coahuila - La posibilidad de que ocurra un accidente ferroviario con sustancias peligrosas representa un riesgo para las comunidades cercanas a las vías del tren, por lo que la preparación de los cuerpos de emergencia resulta fundamental para responder ante este tipo de situaciones.

Capacitación de Cuerpos de Emergencia

Con ese objetivo, elementos de Protección Civil y Bomberos de Nava participaron durante dos días en una capacitación impartida por Ferromex, a través del programa TRANSCAER México, donde recibieron formación teórica y práctica para identificar riesgos y mejorar sus procedimientos de atención.

La preparación estuvo enfocada en fortalecer las habilidades de los participantes ante posibles incidentes relacionados con el transporte de materiales peligrosos por ferrocarril, así como en reforzar los protocolos de actuación durante una emergencia.

Mejora en la Respuesta ante Emergencias

La capacitación busca mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que pudieran poner en riesgo a habitantes, trabajadores y comunidades ubicadas cerca de las rutas ferroviarias.