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Coahuila

Conquista equipo femenil de La Maroma bicampeonato regional de fútbol

Las estudiantes de Nava obtuvieron el primer lugar en el encuentro deportivo de Telebachilleratos Comunitarios COBAC en Morelos.

Por Alberto Ibarra - 06 noviembre, 2026 - 03:44 p.m.
El equipo femenil del Telebachillerato Comunitario La Maroma celebró la obtención del primer lugar y el bicampeonato regional.
El equipo femenil del Telebachillerato Comunitario La Maroma celebró la obtención del primer lugar y el bicampeonato regional.
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      NAVA, Coahuila - El equipo femenil del Telebachillerato Comunitario La Maroma consiguió el primer lugar y se coronó bicampeón en el Sexto Encuentro Deportivo de Telebachilleratos Comunitarios COBAC de la Región Norte-Cinco Manantiales, celebrado en el municipio de Morelos.

      Las estudiantes de Nava volvieron a destacar en la cancha y conservaron el título regional, resultado del esfuerzo, la preparación y el trabajo en equipo de las jóvenes que representaron a su plantel.

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      Destacada participación en el encuentro deportivo

      En la competencia también participaron alumnos del COBAC Venustiano Carranza y del Telebachillerato Comunitario La Maroma, quienes se trasladaron a la sede con apoyo de transporte para formar parte de las actividades deportivas.

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      Un logro para la comunidad estudiantil

      El triunfo representa un nuevo logro para la comunidad estudiantil de La Maroma y destaca la participación de las jóvenes deportistas en un encuentro que reúne a estudiantes de distintos municipios de la región.

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