Universidad Politécnica Monclova-Frontera abre aula para el bienestar emocional de estudiantes

FRONTERA, COAHUILA.- El rector de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UPMF), Armando Castro Murguía, dio a conocer la inauguración de un aula socioemocional destinada a atender y canalizar los problemas emocionales de los estudiantes, proyecto que se concretó a través del programa Mejora Coahuila, derivada de la necesidad actual de brindar acompañamiento integral a los jóvenes.

El directivo explicó que este nuevo espacio permitirá a los alumnos contar con información y orientación adecuada, dependiendo de cómo se sientan emocionalmente, con el objetivo de fortalecer su bienestar y desarrollo personal. "Que además tengan información completa de qué hacer dependiendo de cómo se sientan. Es la primera aula socioemocional en una universidad en Coahuila y nos sentimos muy orgullosos; no solo es un espacio para los estudiantes, sino también para los docentes, personal administrativo y de mantenimiento", expresó.

Castro Murguía señaló que, a partir de esta inauguración, se puso en marcha una campaña dirigida a los alumnos denominada "WOW, You Are Amazing (Win of the Week)", la cual busca reconocer los logros individuales y colectivos de la comunidad estudiantil, enfocándose en los aspectos positivos.

Detalló que esta dinámica se realiza en grupos de 10 estudiantes, los cuales se van rotando cada semana para fomentar la convivencia, el conocimiento mutuo y el fortalecimiento emocional. El programa se desarrollará durante todo el cuatrimestre, con el fin de obtener una retroalimentación al cierre del periodo e iniciar un nuevo ciclo con ajustes y mejoras.

Finalmente, informó que la UPMF cuenta con una matrícula superior a los 800 alumnos, de los cuales 55 se encuentran en proceso de estadías profesionales, próximas a concluir su formación académica y graduarse.