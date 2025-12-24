José Ibarra advierte sobre infracciones a automovilistas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera comenzó a aplicar a partir de este día infracciones a los automovilistas que se estacionen frente a la Presidencia Municipal sin acudir a realizar algún trámite, como parte de las acciones para ordenar el flujo vehicular en esta zona.

El director de la dependencia, José Ibarra Guajardo, explicó que el área se encuentra restringida y destinada exclusivamente para las personas que acuden a efectuar gestiones en el edificio municipal, esto por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con el fin de facilitar el acceso a los ciudadanos.

Indicó que cuando los vehículos se colocan en doble fila, sí se ha procedido al retiro de placas y a la aplicación de la multa correspondiente; sin embargo, hasta el momento únicamente se ha llamado la atención a tres personas que no cumplían con el uso adecuado del espacio.

"Se tiene restringido el área para el personal de Presidencia porque por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, está destinada solamente para las personas que acudan a realizar los diversos trámites", señaló el funcionario municipal.

Ibarra Guajardo detalló que la infracción por no respetar esta disposición es de 300 pesos, aunque quienes realicen el pago dentro de los primeros cinco días podrán acceder a un descuento y cubrir únicamente 150 pesos. Asimismo, hizo un llamado a la población para que respete los espacios destinados a personas con discapacidad, al señalar que de manera recurrente son ocupados por conductores que no presentan alguna condición que lo justifique. Advirtió que ante esta problemática se comenzará a aplicar de manera estricta el reglamento vigente.