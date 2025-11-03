Mantenimiento Vial en Cuatro Ciénegas para Mejorar Seguridad Urbana

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y garantizar calles más seguras y funcionales para todos, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Obras Públicas, continúa con los trabajos de mantenimiento vial dentro del programa permanente de bacheo y reductores de velocidad.

Estas acciones forman parte del compromiso de la administración encabezada por el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega por mantener vialidades en óptimas condiciones y mejorar la movilidad urbana en beneficio de peatones, automovilistas y visitantes.

El programa contempla la instalación de bordos reductores de velocidad en puntos estratégicos donde se ha identificado la necesidad de disminuir el riesgo de accidentes y fomentar una conducción más responsable. De manera simultánea, se llevan a cabo trabajos de bacheo permanente en diversas calles que presentan desgaste por el paso del tiempo y las condiciones climáticas.

El presidente municipal Víctor Leija Vega destacó la importancia de mantener una infraestructura vial en buen estado, señalando que estas labores impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

"Estas labores buscan no solo mejorar la movilidad dentro del municipio, sino también brindar a los vecinos y visitantes espacios urbanos más seguros y funcionales, evitando daños a vehículos y promoviendo un tránsito más ordenado", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega informó que el Departamento de Obras Públicas continúa supervisando y planificando nuevas acciones para atender los sectores que requieren intervención, asegurando que las calles de Cuatro Ciénegas se mantengan en las mejores condiciones posibles.

"Invitamos a la ciudadanía a mantener la precaución en las zonas donde se realizan las obras y a reportar cualquier área que requiera atención adicional, contribuyendo así al cuidado y mejora de la infraestructura vial del municipio", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la seguridad, movilidad y bienestar de la población, avanzando hacia un municipio con vialidades seguras, modernas y en constante mejora para beneficio de toda la comunidad.