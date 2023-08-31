Inicia “3 en 1” en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Más de 50 productores bovinos de los diferentes ejidos que conforman a Castaños fueron beneficiados durante el arranque del programa de respaldo a ganaderos y agricultores “3 en 1” que ha activado el alcalde Juan Antonio Garza García para poner al alcance de la población bultos de pollinaza, bloques proteicos y bultos de semilla de avena subsidiados para fortalecer su producción.

Durante esta primera etapa del programa coordinado por la Dirección de Fomento Agropecuario a cargo de Hildebrando Lafuente se inició con la distribución de 40 toneladas de pollinaza a tan sólo $60 pesos el bulto, así como de bloques proteicos de medio kilo a solo $120 pesos, los cuales se encuentran disponibles directamente en las oficinas ubicadas en el Centro Cívico de la colonia Independencia sobre el cruce de las calles Serapio Rendón con Emilio Carranza.

De esta forma se busca contribuir a subsanar un poco la falta de alimento por las sequías que han azotado la región, prevenir la pérdida de cabezas de ganado y fortalecer la producción bovina en el municipio, además de impulsar la siembra de semilla de avena, misma que estará disponible apenas se concluya con la distribución de 40 toneladas más de bultos de pollinaza los cuales ya pueden comenzar a ser apartados al teléfono 866 697 05 59.