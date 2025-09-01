Programa estatal de educación impulsado por Alcalde de Cuatro Ciénegas

En el arranque del ciclo escolar 2025-2026, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, refrendó su compromiso con la educación de niñas, niños y adolescentes, destacando que es una herramienta fundamental para la transformación y el desarrollo de la sociedad.

La jornada comenzó en el CBTA 22, donde el presidente municipal encabezó un acto cívico para dar la bienvenida a las y los estudiantes, resaltando la importancia de los valores cívicos, la disciplina y el compromiso académico. Durante este acto, el edil motivó a la juventud a aprovechar cada oportunidad de aprendizaje, convencido de que la preparación académica es clave para construir un futuro con más oportunidades.

Posteriormente, el Alcalde acudió al Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, acompañado por la Secretaria del Medio Ambiente en Coahuila, Susana Estens, donde se puso en marcha un programa estatal que incluyó la entrega de libros de texto y útiles escolares, reforzando la colaboración entre autoridades municipales y estatales para garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para iniciar sus clases de oportunidades.

En su intervención, el presidente municipal subrayó que invertir en educación significa apostar por el presente y el futuro de Cuatro Ciénegas, pues cada niña, niño y joven que accede a mejores oportunidades educativas se convierte en un agente de cambio capaz de transformar su comunidad.

"La educación es la base para construir una sociedad más justa, con ciudadanos preparados y responsables, y nuestro deber como gobierno es garantizar que tengan las condiciones necesarias para lograrlo", expresó.

Asimismo, Leija Vega recordó que, en días recientes, el Gobierno Municipal entregó 750 paquetes de útiles escolares y 250 mochilas a familias en condición de vulnerabilidad, con el propósito de apoyar a los estudiantes en este regreso a clases.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso con la educación, el bienestar y la formación integral de la niñez y juventud de Cuatro Ciénegas, consolidando la visión de un municipio con más oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo académico y personal.