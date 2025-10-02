Subsecretario encabeza inauguración del Festival Estatal de Arte y Cultura en Coahuila

Con entusiasmo y creatividad, alumnos del CECYTE-EMSAD de la Región Centro dieron inicio al Festival Estatal de Arte y Cultura, un evento que busca impulsar y reconocer el talento artístico de la juventud coahuilense.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el Subsecretario de la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien estuvo acompañado por la Directora General de CECYTEC, Lucía Azucena Ramos Ramos, así como por los alcaldes Sari Pérez Cantú, de Frontera, y Carlos Villarreal Pérez, de Monclova.

En su mensaje, las autoridades destacaron que este tipo de espacios fortalecen la difusión cultural y brindan a los jóvenes la oportunidad de expresar su talento en música, danza, literatura, teatro y artes visuales, manifestaciones que enriquecen la identidad de Coahuila.

El Subsecretario Sisbeles subrayó que el Gobernador mantiene un firme compromiso con la promoción de actividades culturales en todos los municipios, ya que representan un motor de desarrollo social y comunitario, además de ser un punto de encuentro para la creatividad y la innovación juvenil.

Con este festival, el Gobierno del Estado apuesta por una educación integral, que no solo forma en lo académico, sino que también abre caminos para que los jóvenes vivan y compartan la experiencia del arte.