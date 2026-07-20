Alcohólicos Anónimos conmemora 24 años de apoyo en Coahuila Norte

El Comité de Área Coahuila Norte de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos conmemoró su 24 aniversario, destacando el crecimiento de la agrupación en la Región Centro, Carbonífera y Norte del estado, así como las acciones permanentes para llevar el mensaje de recuperación a hospitales, centros penitenciarios y comunidades donde aún no existe presencia del programa.

Felipe, integrante del comité, explicó que el Área Coahuila Norte es un centro de servicio que abarca geográficamente desde Monclova hasta Ciudad Acuña y está conformada por cinco distritos: Monclova, Región Carbonífera, Piedras Negras, Frontera y Cuatro Ciénegas.

Precisó que cada distrito integra diversos grupos de Alcohólicos Anónimos y cuenta con servidores y comités auxiliares encargados de llevar el mensaje de recuperación a hospitales, cárceles y Centros de Reinserción Social (Ceresos), además de impulsar la apertura de nuevos grupos en municipios donde todavía no existe atención.

Indicó que actualmente existen 11 grupos en Monclova, cuatro en Piedras Negras, tres en Ciudad Acuña, además de agrupaciones en Allende, Frontera, Cuatro Ciénegas, Sacramento y municipios de la Región Carbonífera.

Explicó que la creación del comité respondió a la necesidad de acercar el servicio a las regiones Centro y Norte de Coahuila, ya que anteriormente dependían del Área Coahuila Oriente, con sede en Saltillo, lo que implicaba largos traslados para los servidores.

Aunque señaló que no existe una cifra precisa de personas rehabilitadas debido a que algunos permanecen en el programa y otros abandonan el proceso, afirmó que el crecimiento de grupos refleja que el mensaje de recuperación continúa llegando a más personas.

Acciones del Comité en la Comunidad

Como parte de sus actividades, el comité participa en la Semana Nacional del Interno Alcohólico Privado de su Libertad, mediante la cual brinda apoyo y reuniones dentro de los centros penitenciarios.

Respecto a la participación de jóvenes, reconoció que representa uno de los principales retos para la organización, ya que muchos llegan con problemas relacionados con otras sustancias además del alcohol.

Sin embargo, aseguró que Central Mexicana mantiene abiertas sus puertas para cualquier persona que desee recuperarse, incluyendo quienes enfrentan depresión, ansiedad u otras problemáticas, siempre mediante un programa basado en 36 principios y de asistencia completamente voluntaria y gratuita.

Subrayó que Alcohólicos Anónimos no funciona como un centro de rehabilitación, no ofrece hospedaje, alimentación ni atención médica, y tampoco expide certificados clínicos.

Añadió que hombres, mujeres y personas de cualquier condición son bienvenidos a participar, siempre que tengan el deseo de dejar la bebida.

Para quienes buscan ayuda, informó que Central Mexicana cuenta con la aplicación AA México, donde los usuarios pueden localizar el grupo más cercano, conocer horarios de reunión y obtener información de contacto para acudir de manera confidencial.