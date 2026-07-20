Protección Civil de Monclova abre sus puertas: actividades del 20 al 24 de julio

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova abrirá las puertas de su estación del 20 al 24 de julio para que niñas, niños, adultos y familias conozcan de cerca las instalaciones, el equipo y las actividades que realizan los bomberos, informó el director de la corporación, Pedro Alvarado.

El funcionario explicó que la actividad surgió como un Open House, con el propósito de acercar a la ciudadanía al trabajo operativo de la corporación mediante recorridos guiados, pláticas, dinámicas y actividades de prevención, todas de manera gratuita.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova realizará un Open House para la ciudadanía.

Durante la semana se ofrecerán recorridos por las instalaciones y se presentarán las distintas áreas del departamento, entre ellas el nuevo compresor para equipos de respiración autónoma, el área de salud ocupacional y el muro de comandantes, donde se reconoce a quienes han encabezado la estación a lo largo de los años.

Como parte del programa también se desarrollará la actividad "Aprende a no quemarte", enfocada en enseñar a los menores medidas básicas de prevención de incendios, como evitar acercarse al fuego, mantener distancia de la estufa y saber cómo alertar ante una emergencia.

Durante el evento, se ofrecerán recorridos y actividades de prevención de incendios.

El viernes concluirán las actividades con un rally para niñas, niños y adultos. Los menores realizarán ejercicios adaptados a las tareas que desempeñan los bomberos, mientras que los adultos podrán portar el equipo completo de protección, conocer su peso y participar en una simulación de incendio para comprender las exigencias físicas del servicio.

Pedro Alvarado reiteró que el acceso será completamente gratuito y que el objetivo es que la población conozca de primera mano el funcionamiento de la corporación y el trabajo que realiza en la atención de emergencias.

El acceso será gratuito y se espera una gran participación de la comunidad.

Por otra parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el cupo para el Open House y el Curso de Verano 2026 quedó completamente lleno, superando las expectativas de participación.