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Coahuila

Protección Civil de Monclova abre sus puertas: actividades del 20 al 24 de julio

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova realizará un Open House para la ciudadanía.

Por Carolina Salomón - 20 julio, 2026 - 10:44 a.m.
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      La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova abrirá las puertas de su estación del 20 al 24 de julio para que niñas, niños, adultos y familias conozcan de cerca las instalaciones, el equipo y las actividades que realizan los bomberos, informó el director de la corporación, Pedro Alvarado.

      El funcionario explicó que la actividad surgió como un Open House, con el propósito de acercar a la ciudadanía al trabajo operativo de la corporación mediante recorridos guiados, pláticas, dinámicas y actividades de prevención, todas de manera gratuita.

      La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova realizará un Open House para la ciudadanía.

      Durante la semana se ofrecerán recorridos por las instalaciones y se presentarán las distintas áreas del departamento, entre ellas el nuevo compresor para equipos de respiración autónoma, el área de salud ocupacional y el muro de comandantes, donde se reconoce a quienes han encabezado la estación a lo largo de los años.

      Como parte del programa también se desarrollará la actividad "Aprende a no quemarte", enfocada en enseñar a los menores medidas básicas de prevención de incendios, como evitar acercarse al fuego, mantener distancia de la estufa y saber cómo alertar ante una emergencia.

      Durante el evento, se ofrecerán recorridos y actividades de prevención de incendios.

      El viernes concluirán las actividades con un rally para niñas, niños y adultos. Los menores realizarán ejercicios adaptados a las tareas que desempeñan los bomberos, mientras que los adultos podrán portar el equipo completo de protección, conocer su peso y participar en una simulación de incendio para comprender las exigencias físicas del servicio.

      Pedro Alvarado reiteró que el acceso será completamente gratuito y que el objetivo es que la población conozca de primera mano el funcionamiento de la corporación y el trabajo que realiza en la atención de emergencias.

      El acceso será gratuito y se espera una gran participación de la comunidad.

      Por otra parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el cupo para el Open House y el Curso de Verano 2026 quedó completamente lleno, superando las expectativas de participación.

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