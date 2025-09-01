Alcalde Javier Flores da inicio al ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Ricardo Flores Magón

Con entusiasmo y optimismo, la comunidad educativa de la escuela primaria Ricardo Flores Magón dio inicio al ciclo escolar 2025-2026, recibiendo a alumnas y alumnos, docentes y padres de familia en un ambiente de alegría y compromiso con la educación.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y el Subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos en Coahuila, Ignacio Castillo, dieron la bienvenida a los estudiantes, deseándoles un año lleno de aprendizaje y logros académicos. El alcalde destacó la importancia del acompañamiento de los padres de familia en la formación de los alumnos y, en ese marco, entregó un minisplit para mejorar la comodidad de las aulas, beneficio gestionado ante las autoridades educativas.

Durante el evento, también participaron los elementos de Seguridad Pública, encabezados por el comandante Christian Venegas, quienes reforzaron la prevención mediante el programa ciudadano "Vecino Vigilante", promoviendo la proximidad social y colaboración con la sociedad civil para garantizar entornos escolares más seguros.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el profesor Ignacio Castillo resaltó la calidad del cuerpo docente en Coahuila y subrayó que este ciclo escolar arranca de manera presencial y simultánea en toda la entidad. Durante su intervención, reconoció la labor de la directora del plantel, Mayra Alejandra Barajas, quien recibió el material para la entrega de libros de texto, así como de la coordinadora municipal de Mejora Coahuila, María Rosa Iglesias, encargada de apoyar con la entrega de zapatos y útiles escolares a favor de los estudiantes más vulnerables.

Al finalizar los honores a la bandera, autoridades, Cabildo y directora realizaron un recorrido por la institución, reafirmando el compromiso de la administración municipal y estatal con la educación de San Buenaventura y promoviendo un regreso a clases seguro, inclusivo y motivador para todos.