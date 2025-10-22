Reciben en Centro de Salud vacunas contra COVID-19

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Centro de Salud "Juan Galán Jr." ha recibido un lote de 400 vacunas, de las cuales 200 dosis están destinadas a la prevención del COVID-19 y doscientas más para combatir la Influenza.

Así lo informó el doctor Jorge Cervera Mata, director del nosocomio, quien destacó que, las dosis contra el coronavirus provienen del laboratorio Moderna, y representan una nueva etapa en la estrategia de inmunización local.

Cervera Mata explicó que esta nueva vacuna contra el COVID-19 será aplicada de forma gratuita a toda la población que acuda al Centro de Salud.

"Esperamos que la ciudadanía responda positivamente y se acerque para ser inmunizada", señaló, subrayando la importancia de mantener la cobertura de vacunación ante el repunte de enfermedades respiratorias en la temporada.

El director detalló que esta entrega corresponde a una primera remesa solicitada previamente por el hospital. "Emitimos la solicitud en su momento y el lunes próximo nos habrán de llegar más dosis", indicó.

Con ello, se busca garantizar la disponibilidad continua de vacunas para atender la demanda de la población.

Las jornadas de vacunación se llevarán a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 14:30 horas, de lunes a viernes. Además, el personal del Centro de Salud se desplazará a centros de trabajo, centros comerciales y eventos organizados por el Gobierno del Estado, con el fin de ampliar el alcance de la campaña y facilitar el acceso a la inmunización.

Con esta iniciativa, el Centro de Salud "Juan Galán Jr." reafirma su compromiso con la salud pública, promoviendo acciones preventivas que contribuyan a reducir los contagios y proteger a los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias exhortan a la población en general a mantenerse informada y acudir puntualmente a recibir sus vacunas.