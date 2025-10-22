Contactanos
Coahuila

Joven beisbolista de Allende representará a la región norte en Torneo Nacional

Carlos Damián Fernández Treviño, de la categoría 11U, participará en el Festival de Calaveras en Aguascalientes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 octubre, 2025 - 03:29 p.m.
Carlos Damián Fernández Treviño, de la categoría 11U, participará en el Festival de Calaveras en Aguascalientes.

ALLENDE, COAH. – Con esfuerzo, disciplina y dedicación, el joven beisbolista Carlos Damián Fernández Treviño fue seleccionado para integrar el Selectivo Región Norte, categoría 11U, que competirá en el Torneo Nacional Nones (Festival de Calaveras) en Aguascalientes.

Vecinos y familiares expresaron su orgullo por el logro de Carlos Damián, reconociendo el compromiso y la pasión que ha demostrado en cada entrenamiento y partido. Para la comunidad, su participación representa una oportunidad de poner en alto el nombre de Allende y motivar a otros niños y jóvenes a perseguir sus sueños deportivos.

El joven deportista recibió numerosas muestras de apoyo y felicitaciones por parte de amigos, familiares y compañeros de equipo, quienes le desearon el mayor de los éxitos en su participación nacional, confiando en que su talento y esfuerzo lo llevarán a destacarse en la competencia.

