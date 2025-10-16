Inspección de señalética y semáforos en Frontera para mejorar seguridad vial

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera realiza recorridos de inspección desde el libramiento Carlos Salinas de Gortari hasta la avenida Acereros, con el fin de supervisar la colocación de nueva señalética, el diseño de reductores de velocidad y los puntos donde serán instalados semáforos en el par vial que está próximo a inaugurarse.

José Ibarra Guajardo, director de la dependencia, explicó que la revisión obedece a las instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien busca garantizar una circulación segura para automovilistas y peatones.

"Estamos analizando los puntos estratégicos del par vial para controlar la velocidad y, además, definir las intersecciones con mayor afluencia para la colocación de semáforos", señaló el funcionario.

De acuerdo con Ibarra Guajardo, ya se tienen identificados tres lugares desde el libramiento Carlos Salinas de Gortari hasta la calle Oaxaca, mientras que un cuarto punto sería en la intersección de Venustiano Carranza con Coahuila, debido a la presencia de una escuela primaria en la zona.

La alcaldesa Pérez Cantú también mantiene diálogo con proveedores para determinar el tipo de semáforos que serán adquiridos, considerando opciones de tecnología tradicional debido a que los modelos modernos representan costos más elevados.

"Queremos un sistema funcional y accesible para el municipio, siempre priorizando la seguridad vial de los ciudadanos", agregó el director de Transporte y Vialidad.