Inspeccionaran Unidades de Las Sabritas

FRONTERA COAH.- El accidente que ocurrió la mañana del pasado jueves en donde un camión de una empresa de frituras se incendió, llevó al departamento de Protección Civil prevenir más accidentes como este, Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil, mencionó que estarán en inspecciones, las unidades de este tipo deben contar con extintor de suficiente capacidad para actuar.

Explicó que revisaron la situación con la gente de la empresa, no había falla detectada por eso no se marca como negligencia, fue algo inesperado cuando la operadora puso su celular a cargar y en cuestión de dos minutos se consumió.

Ella trató de sofocarlo con un extintor de polvo químico seco, no logró el objetivo porque no lo direccionó en forma correcta y el tablero es muy difícil de lograr sofocar, el extintor era correcto pero no la capacidad pues era mínima.

"Las inspecciones continúan en empresas, toda unidad que circule por el municipio, tienen que traer extintores de capacidad y químico adecuado, dijo que inspectores piden el extintor de polvo químico seco, puede ser de bióxido, pero de una capacidad de 4 kilogramos", comentó el director.

Dijo que revisarán con quienes se dedican a este tipo de negocios para ver que tienen en mercado y actualizarlo, exigirlo a las compañías que operen en la ciudad pues de lo contrario pueden merecer un acta circunstanciada, multa e inhabilitación del vehículo.

Las multas varían desde 6 mil hasta 600 mil pesos y si incurren, la multa se puede duplicar, no se sabe hasta el momento cuantas empresas con unidades de este tipo circulan por las calles del municipio, sin embargo se está sacando un censo de todo tipo de industrias, tortillerías, recicladoras, paqueterías y todo vehículo de empresas.